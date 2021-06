Programa Conectadas abre inscrição para curso gratuito de tecnologia

Formação tem como público-alvo jovens mulheres latino-americanas de 14 a 18 anos

O programa Conectadas, projeto do Mercado Livre em parceria com Chicas en Tecnología e {reprograma}, está com inscrições abertas para um curso gratuito on-line de tecnologia voltado para jovens mulheres latino-americanas com idades entre 14 e 18 anos.

O objetivo é reduzir é a desigualdade de gênero no setor de tecnologia, aproximando as adolescentes das competências da área.

“De acordo com a Unesco, apenas 3% daqueles que estudam Ciências da Informação se identificam com o gênero feminino. Por isso, no Mercado Livre, conscientes de nosso papel social cada vez mais relevante, queremos estimular que cada vez mais meninas se apropriem da tecnologia para construir futuros mais inclusivos e gerar impactos positivos nas duas comunidades”, explica Laura Motta, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre.

Serão 200 vagas para quatro turmas no segundo semestre deste ano, das quais serão reservadas 50% para meninas pretas, pardas e indígenas, reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão. As interessadas podem se inscrever até 1 de julho, pelo site: www.conectadaslatam.la/pt/home.

Com duração de quatro meses (32 horas), a imersão online será dividida em doze encontros, onde serão abordados conteúdos sobre Transformação Digital, Resolução de Problemas, UX (Experiência do Usuário), Desenvolvimento de Negócios e Marketing Digital. As participantes terão a oportunidade de desenvolver soluções tecnológicas e com impacto social, além do contato com especialistas de diversas áreas e acesso a diversas ferramentas de gestão.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil