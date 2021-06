Profissionais dos Correios podem se cadastrar para vacinação contra a covid-19

Trabalhadores dos Correios e lactantes com até dois anos de amamentação podem nesta sexta-feira (04) realizar o cadastro de identificação para a vacinação contra a covid-19.

A Prefeitura de Campo Grande informou que o cadastro também será disponibilizado para genitores e ou tutores que auxiliam nos cuidados de pessoas com deficiência permanente ou necessidades especiais, cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O cadastro pode ser realizado no site através de qualquer dispositivo. É necessário escolher o menu “primeiro acesso” e, posteriormente, selecionar o perfil indicado e clicar em continuar. Antes de finalizar a identificação, a pessoa deverá enviar pelo sistema os documentos de identificação obrigatórios para a vacinação (carteira de conselho da categoria; e/ou documento com foto; e/ou documento de vínculo empregatício

Hoje, a imunização continua para pessoas com 52 anos, caminhoneiros com 21 anos ou mais e para trabalhadores industriais com 40 anos ou mais, além daqueles que que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 17 de abril ou Astrazeneca até o dia 4 de abril.