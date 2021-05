Professores se sentiriam mais valorizados se participassem das políticas públicas educacionais

Dados foram apontados pela pesquisa Vozes Docentes, da Conectando Saberes

Além de exercerem a função de ensinar outras pessoas, os professores também desejam opinar e participar na realização de políticas públicas em seus municípios. É o que aponta a pesquisa Vozes Docentes, realizada pela Conectando Saberes. Foram ouvidos mais de oito mil docentes de 90 municípios espalhados pelo Brasil.

Entre os professores que participaram da pesquisa, 97% afirmaram que se se considerariam valorizados se participassem da formulação de políticas públicas. Outros 77% também se mostraram dispostos a formular as políticas educacionais sem serem remunerados.

Também ficou evidente que 39% desses profissionais aceitam dedicar 1h de trabalho não remunerado para participar das políticas públicas de seu município.

Para Tomaz Vicente, cofundador da Catálise – Impacto Social a várias mãos, empresa que também participou na elaboração da pesquisa, índices mostram um caminho que as secretarias de educação poderiam fazer com que os professores se sintam mais valorizados sem custos adicionais aos municípios.

“Como estamos num cenário de restrição fiscal, temos poucos recursos. É uma oportunidade muito legal que as secretarias têm, através dessa participação, que não é custosa, de fazer com que os professores se sintam valorizados. Acho que a participação talvez seja a grande descoberta da pesquisa”, opina Tomaz Vicente. Para Tomaz, a participação dos professores nas políticas públicas educacionais é importante justamente porque os professores, por estarem na sala de aula no dia a dia, são capazes de contribuir de maneira eficaz com ideias e sugestões efetivas. “Por que não deixar o professor decidir algumas questões que afetam diretamente eles, como a formação, por exemplo? Ou como avaliar os alunos?”, indaga.

Iniciativa da rede Conectando Saberes, apoiada pela Fundação Lemann, Vozes Docentes tem o objetivo de fortalecer o diálogo entre docentes e Secretarias de Educação Municipais para que, juntos, consigam resolver os maiores desafios educacionais da atualidade.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil