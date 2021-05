Professor Juari pede ações no trânsito para Agetran durante “Maio Amarelo”

Este mês é para cuidar da vida no trânsito no mundo, por isso a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) intensifica ações de promoção ao ‘Maio Amarelo’. Nesta segunda-feira (3), o professor Juari se reuniu com o Presidente da Agetran, Janine Lima, para verificar ações de viabilidade técnica nos bairros Jardim São Bento e Vila Albuquerque

Janine recebeu as indicações protocoladas pelo vereador, sobre a viabilidade técnica da engenharia de tráfego do trânsito de Campo Grande, em especial nos bairros Jardim São Bento e Vila Albuquerque.

O vereador solicitou o estudo de viabilidade técnica, para implantação de um semáforo ou rotatória, para melhoria no fluxo de veículos no cruzamento das ruas Leonso Barbosa Júnior e rua Aluízio de Azevedo com a avenida Primeiro de Maio, no bairro Jardim São Bento. Assim como nas ruas: Rua Dr. Werneck, Rua Artur Vasconcelos Dias, Rua Júlio Verne e Rua Assunção, no bairro Vila Albuquerque.

Na oportunidade, o presidente da Agetran explicou que a análise dessas sinalizações, já está em processo de finalização do estudo. Ainda ressaltou que a melhor ferramenta têm sido os redutores de velocidade eletrônicos, sendo que em 2017, foram registradas apenas 70 mortes, por acidente de trânsito, na capital. Segundo o Gabinete de Gestão Integrada do Vida No Trânsito (GGIT), Campo Grande atingiu a meta mundial de redução do número de mortes por acidentes de trânsito, em 50%. Isso porque no período de dez anos, entre 2011 a 2021, houve 985 mortes no total, na capital.

A campanha ‘Maio Amarelo’ é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito.