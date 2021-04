Professor Juari acompanha entrega de kits hortifrúti, para famílias de baixa renda

A equipe do vereador Professor Juari acompanhou e verificou as ações sociais de entrega de kits de hortifruti, para famílias de baixa renda, realizadas pela Instituição Magma e pela Associação Amparo Esperança (Ame), em todas as regiões de Campo Grande.

Na ocasião, mais de 100 famílias foram contempladas. Destaca- se nestas ações a Comunidade do Mandela e a Comunidade da Homex, no bairro Paulo Coelho Machado. Durante as ações foram respeitadas todas as regras de

biossegurança. O vereador prioriza no seu mandato as visitas aos bairros e já realizou mais de 40, dentre elas unidades de saúde, escolas, centros comunitários, praças e demais espaços públicos. Em seu gabinete realizou mais de 200 atendimentos, ouvindo as reivindicações da população.

Dentre as reivindicações estão a implantação de iluminação pública, patrolamento, cascalhamento, limpeza de ruas e canteiros, e manutenção de boca de lobo. Somente neste mês, foram protocoladas 27 indicações. As indicações realizadas irão melhorar a vida das pessoas nos bairros Nova Lima, Guanandi, Jardim das Macaúbas, Vila Aimoré e Jardim Los Angeles.

Serviço

Para denunciar irregularidades no seu bairro, basta ir até a aba ‘Me diz Você’ no site www.professorjuari.com.br/me-diz-voce . Ou pelo endereço de e-mail: contato@professorjuari.com.br. Assessoria de Imprensa do vereador