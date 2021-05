Professor de instituição da Capital abusava de alunas e gravava cenas de sexo

Um homem de 32 anos, professor de educação física de uma instituição de ensino em Campo Grande, foi preso nesta quarta-feira (5) por estupro de vulnerável. Segundo a Delegada responsável pelo caso, Franciele Candotti da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o autor praticava sexo oral com alunas menores de 14 anos, tirava fotos e fazia vídeo.

Na ocasião, as adolescentes ficavam um turno a mais para fazerem aulas extracurriculares, como informática, esportes e educação física, momento em que se aproximava das meninas para ter relação sexual. “O autor praticava atos libidinosos, entre conjunção carnal e sexo oral, que por mais que fosse em consenso de ambas as partes é enquadrado crime, em razão a idade das alunas” explicou a delegada.

Após receber a denúncia, os policiais foram até a casa do autor, onde apreendeu um notebook e um celular com conteúdo pornográfico, no qual as meninas enviavam vídeos e fotos se masturbando, além do conteúdo gravado por ele nas escolas em que ministrava as aulas. Foram dezenas de alunas com idade entre 12, 13 e 14 anos.

O homem atuou por sete anos na instituição. Em 2015 ele chegou a ser demitido após arrastar uma aluna para a sala de informática, colocar as mãos dela em seu pênis e obrigar que ela o masturbasse. A vítima registrou boletim de ocorrência, ele foi condenado e depois recontratado pela administradora.

Com informações de Itamar Buzzatta