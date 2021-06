Procurando estágio? Funsat oferta 30 vagas para alunos do ensino médio e superior

Aqueles que estão procurando um estágio na Capital, a notícia boa desta terça-feira (22) é que a Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a empresa Super Estágio, irá divulgar vagas para diversas áreas de atuação.

As 30 oportunidades de estágio são para alunos do ensino médio e também para acadêmicos que estão cursando o ensino superior. A iniciativa está procurando estagiários das seguintes áreas: atendente de loja (ensino médio); auxiliar administrativo (ensino médio); auxiliar de enfermagem (superior incompleto/ cursando); analista de marketing (ensino superior); auxiliar de orientação pedagógica (ensino superior).

Como concorrer às vagas?

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer na Funsat com documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas ofertadas podem ser acessadas por meio do site, redes sociais, além do aplicativo gratuito Sine Fácil disponível para Android e IOS.

A Funsat ressalta que aqueles que não possuírem cadastro devem comparecer na sede localizada, na Rua 14 de Julho, 992. O horário de atendimento é das 07h30min às 17h, de segunda a sexta-feira.