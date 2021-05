Procura por CNHs entre os jovens cresce durante pandemia

Média de novos motoristas entre 19 e 29 anos cresce 21,8% em MS

A pandemia de COVID-19 fez aumentar a procura de novos motoristas pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em Mato Grosso do Sul, principalmente na faixa etária dos 19 aos 29 anos. É o que apontam dados obtidos pelo jornal O Estado junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Segundo os dados, até abril deste ano foram 20.668 novos motoristas habilitados dentro desse recorte de idade, ante 16.304 no mesmo período no ano passado, quando ainda não havia a proliferação do coronavírus.

Na média, são 174 novos jovens habilitados por dia nos quatro primeiros meses deste ano. Ano passado, esse índice ficou em 136. Ou seja, um aumento de 21,8%.

Para Sérgio Ejzenberg, engenheiro civil e mestre em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), o crescimento da procura pelos mais jovens da habilitação, mesmo em tempos de transportes por aplicativos, é justificável pela precariedade com que os serviços foram tratados durante a pandemia.

“Os primeiros serviços a serem eliminados foram o transporte público. E, em muitos lugares, como Campo Grande, ele não voltou da forma como deveria, funcionando em sua totalidade. E com a queda de renda da população, os aplicativos não são uma opção viável. O dinheiro que se gasta nisso serve para pagar a carteira”, disse Ejzenberg.

Mas a coisa vai além do simples objetivo de se locomover pela cidade em tempos de restrições. Professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, especializada em Economia Popular, Sibelle Diniz analisa que o fato da procura pela habilitação em uma faixa etária concentrada entre 19 e 29 anos (veja os números ao lado), evidencia que em tempos de crise o transporte de passageiros por meio de aplicativos se tornou uma solução.

A economia está em declínio. E ao observarmos o fato de que esses números de procura por habilitação são ainda maiores numa faixa de idade muito definida, fica subentendido que são jovens recém-saído das escolas, sem acesso ao mercado de trabalho com a pandemia e procuram meios de financiar o acesso ao Ensino Superior, se sustentar. Os aplicativos são atraentes, há demanda na pandemia e as pessoas realmente enxergam uma oportunidade de carreira nisso”, afirmou Sibelle.

E o mercado automotivo incentiva o acesso dos jovens ao automóvel. Atualmente, locatárias de veículos oferecem serviços como assinatura. Ou seja, é possível sair de uma agência dessas dirigindo, sem precisar arcar com os custos da compra de um carro, como licenciamento, revisão, manutenção, seguros e taxas. Basta pagar um valor fixo mensal.

.“A pandemia veio para mostrar a necessidade de ter um veículo individual. Mesmo os jovens que continuam optando por não ter o carro próprio, recorrem a alternativas, como programas de assinaturas de veículos. Várias empresas e até mesmo as montadoras têm ofertado esse serviço a preços acessíveis”, explicou o especialista do setor automotivo, presidente da Megadealer e CEO da AutoAvaliar, José Caporal.

Especialistas apontam uma economia de 20% aos novos habilitados em conseguir um carro nessa condição. E a demanda aumentou cerca de 42% pelas “assinaturas”.

(Rafael Ribeiro)