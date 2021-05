Procon autua posto por preços de combustíveis diferentes

Um posto de combustível da bandeira Taurus foi autuado na Capital por divergência de preços. O Auto Posto Pororoca, localizado na Av. Afonso Pena, divulgava um valor na tabela e praticava outro no momento do pagamento do cliente. A irregularidade foi constatada após o consumidor perceber que o preço registrado no comprovante de compra era cobrado a mais que o informado.

O problema motivou a fiscalização do estabelecimento por agentes da Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) após denúncias realizadas. A diferença de preço chegou a R$ 0,10 por litro abastecido, mesmo quando o pagamento era feito em dinheiro, à vista.

Outra situação que chamou a atenção dos fiscalizadores do órgão foi a dissonância entre as formas de pagamento aceitas no local. Fora do posto havia uma placa, atrás de arbustos, com a informação de que apenas cartão de débito e dinheiro eram aceitos. No interior, outra mensagem sem clareza apontava que preços diferentes poderiam ser cobrados em caso de pagamento com o cartão de crédito ou com convênios.

A gasolina comum tinha como preço na tabela R$ 5,56 por litro. Porém, no cupom fiscal, o valor cobrado era de R$ 5,66. A gasolina aditivada custava R$ 5,59, mas na nota saia por R$ 5,66. O valor do etanol era de R$ 4,42 nas placas, mas o praticado era de R$ 4,52. O diesel S10 tinha divulgação de R$ 4,43 por litro, mas no documento fiscal era cobrado a R$ 4,53. Alguns consumidores avaliaram que a diferença nos valores cobrados gerou altos lucros, uma vez que o posto comercializava grande volume de combustíveis por dia.