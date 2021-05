PRF intercepta caminhão com 1,5 tonelada de maconha em Ponta Porã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de quarta-feira (5) cerca de 1.525 quilos de maconha dentro de um Caminhão Volvo/NL-10 em Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande. O suspeito declarou que não sabia da existência da droga.

Segundo informações, o motorista levantou suspeitas durante a fiscalização. No reboque do caminhão, a equipe encontrou grande quantidade de maconha escondida dentro de uma caixa de madeira.

Aos policiais, ele disse também ter deixado o caminhão na divisa com o Paraguai e após carregado deveria viajar até Araçariguama (SP), recebendo R$ 2.800 mil no início e mais R$ 3 mil no fim da viagem.

Após análise dos sinais de identificação do reboque, os policiais também descobriram sinais de adulteração. O preso, a maconha e o caminhão foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)