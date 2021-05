PRF apreende mais de 200 kg de pasta base e gera prejuízo de 20 milhões ao tráfico

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez duas apreensões de pasta base de cocaína neste domingo (9). Uma foi em Terenos, onde a polícia encontrou 167,5 kg da droga, quantidade que representa um prejuízo de mais de 20 milhões para o crime organizado. O outro caso foi em Campo Grande, resultando em 37,8 kg apreendidos. No total, foram encontrados 205,3 kg apenas no período da manhã.

Em Terenos, os policiais descobriram a droga dentro de cinco mochilas que estava no compartimento interno da traseira de um ônibus de viagem. O veículo foi abordado no km 385 da BR-262. O ônibus era conduzido por um homem que recebia auxílio de outro motorista.

Estavam embarcados 34 passageiros bolivianos, destes, 27 não tinham entrada regular no Brasil. O motorista e o auxiliar do ônibus demonstraram nervosismo com a vistoria da polícia. A PRF encontrou 160 tabletes de pasta base de cocaína.

De acordo com a polícia, motorista e auxiliar estavam trabalhando como “free lancers” e foram contratados pela empresa para realizar a viagem de Corumbá (MS) até São Paulo. Os passageiros e os dois condutores foram encaminhados para a PF (Polícia Federal) de Campo Grande.

Já na Capital, outra apreensão de pasta base de cocaína foi feita. De acordo com a PRF, a abordagem de um veículo Fiat Toro ocorreu no km 492 da BR-163. O veículo era conduzido por um homem que demonstrou nervosismo durante a vistoria policial.

Desconfiados do comportamento do motorista, os policiais usaram o GOC (Grupo de Operações com Cães) para identificar possíveis substâncias ilícitas. Foram encontrados 35 tabletes de pasta base na caixa de areia do veículo.

Para a polícia, o homem confirmou que recebeu R$ 2 mil para transportar a droga. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Campo Grande.