PRF apreende 450 mil maços de cigarro contrabandeado e recupera caminhão que transportava carga

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 450 mil maços de cigarro contrabandeados e recuperou o caminhão que transportava a carga, na tarde desta quinta-feira (17), no km 352, na BR-060, em Campo Grande.

Segundo informações, os policiais rodoviários federais perceberam que o caminhão Mercedes Benz Axor, que tracionava dois semirreboques, trafegava em uma velocidade aparentemente acima do permitido no local, e resolveram realizar abordagem.

Após a ordem de parada, o condutor não parou o veículo e fugiu. Os PRFs perceberam que o suspeito abandonou a direção do cavalo-trator e se projetou para fora do veículo em movimento, através da porta do passageiro. O conjunto veicular saiu da pista, parando em uma região com densa mata.

Nos semirreboques, os policiais encontraram diversas caixas de cigarro de origem paraguaia, que totalizaram na apreensão de 450 mil maços. Foram realizadas buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado.

Constatou-se ainda que o cavalo-trator possuía placas falsas, se tratando de um veículo com restrição judicial. Os veículos e a carga de cigarro contrabandeados foram encaminhados para a Receita Federal em Campo Grande. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)