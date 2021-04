PRF apreende 246 Kg de maconha em Camapuã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreende 246 Kg de maconha, na tarde desta terça-feira (20), em Camapuã (MS)

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando abordaram um Nissan/Kicks, placas de Engenheiro Caldas (MG). O motorista, de 44 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem.

Diante das suspeitas, a equipe realizou uma busca minuciosa e encontrou os tabletes do ilícito no porta-malas do veículo. Questionado, o condutor confessou ter pego a droga em Ponta Porã (MS) e deveria entregá-la em Goiania (GO). Pelo serviço, disse que receberia R $30.000,00.