PRF aposentado morre em acidente com moto na BR-262 em Campo Grande

Morreu na manhã deste domingo (30) o policial rodoviário federal aposentado Joílson Soares Xavier vítima de um acidente de trânsito na BR-262 em Campo Grande. Ele estava pilotando uma motocicleta Suzuki esportiva quando em uma curva invadiu a preferencial e colidiu com uma camionete Pajero.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Joílson estava a passeio com o grupo de motociclistas quando bateu sua motocicleta de frente ao veículo.

Com o impacto, a motocicleta partiu ao meio. O condutor do veículo, um idoso de 84 anos que estava acompanhado da esposa foi socorrido e levado para o hospital da Unimed. Joílson morreu no local.