“Previsão é de 100 mil motos”, diz Bolsonaro sobre próximo ato político

O presidente Jair Bolsonaro disse aos seus apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada na segunda-feira (7), que espera 100 mil motos durante o ato político programado para o próximo sábado (12), em São Paulo.

“Você estará sábado em São Paulo? A previsão é de [que teremos] 100 mil motos lá”, falou Bolsonaro em vídeo da conversa do presidente divulgado pelo canal do YouTube Foco do Brasil.

O ponto de partida do ato deverá ser no sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. As motos percorrerão um trecho de ao menos 40 quilômetros.

Na Alvorada, Bolsonaro falou que os organizadores estudam pelo menos três trechos. Um deles passaria pela Avenida Paulista, na região central da cidade. Acesse também: Delegado diz que vídeo de pitbulls matando outro cachorro não foi em Campo Grande

(Com informações do Poder360)