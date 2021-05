Presos fogem de delegacia e um morre em troca de tiros com a polícia

Durante tentativa de fuga da Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas na madrugada desta quarta-feira (26) três presos foram recapturados pela Polícia Militar com apoio da Polícia Civil. Um deles atirou contra os policiais, acabou ferido e morreu após atendimento médico.

Conforme as informações contidas no Boletim de Ocorrência, para despistar os policiais brasileiros, os três fugitivos corriam para o lado paraguaio. Quando foram interceptados pelos agentes, com ordens para que parassem e se rendessem, um deles atirou com uma arma de fogo para tentar impedir o avanço da polícia.

Nesse momento, os agentes se defenderam da injusta agressão cometida pelo fugitivo e revidaram os disparos. Um tiro acabou atingindo o fugitivo em questão, o qual foi recapturado e encaminhado ao hospital local para tratar o ferimento, mas acabou morrendo. Os outros dois fugitivos foram presos.

Os policiais apreenderam um revólver calibre .22, marca Pucara, com nove munições, sendo três deflagradas, cinco picotadas e uma intacta. (com informações do site A Gazeta Sete Quedas)