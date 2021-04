Jovem é preso após tentar matar rival com tiros de Glock

O SIG (Setor de Investigações Geriais) apurou o caso da tentativa de homicídio com 29 disparos de tiros na última semana e prenderam nesta terça-feira (12) Gustavo Brandão Marques, 25, escondido numa chácara perto da estação de tratamento de água da Sanesul, na BR163, em Dourados.

Segundo informações, o suspeito confessou o crime após tentar reagir. Na sequência, foi encontrada uma Glock Austríaca, calibre 9mm, com dois carregadores com capacidade para 30 munições, além de diversas munições de calibre 45, 380 e 9mm.

Guilherme Parra Valério, foi atingido com dois tiros na cabeça, um na perna, no ombro e nas costas na noite de domingo (11) no bairro Estrela Porã, em Dourados. Guilherme estava com três amigos, quando dois homens chegaram a bordo de uma moto, um indivíduo desceu e disse “ninguém corre”, e em seguida, efetuou os disparos com uma pistola calibre 9mm. Veja mais.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)