Com dificuldade na liberação de corpos, presidente do Sindicato dos Peritos pede novo concurso

Após uma série de dificuldades para atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, entre acidentes de trânsito, crimes, entre outros, o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses (SINPOF MS), Sérgio Renato da Costa de Oliveira, pediu novamente a ampliação no quadro de efetivos. Neste final de semana, dois acidentes simultâneos, um em Rio Brilhante e outro em Deadópoles foram o suficiente para congestionar a dinâmica de atendimento nas ocorrências. No momento em que a perícia atendia um acidente no qual um caminhão bi-trem tombou na MS-145, outra colisão deixava uma vítima no município vizinho.

Segundo o presidente do SINPOF, a situação acontece com bastante frequência desde que os servidores pararam de fazer hora extra sem remuneração. Atualmente, o departamento conta com apenas 111 peritos, quando o ideal seria 330 para atender todo o Estado, o que segundo ele é insuficiente.

“Estamos enfrentando uma enorme deficiência que compromete o nosso trabalho. O último concurso aconteceu em 2014 e de lá para cá muitos efetivos se aposentaram, alguns pediram exoneração do cargo e outros estão sobrecarregados, cumprindo mais horas que o previsto” relata.

Para o presidente, a solução seria um novo concurso de modo a regularizar a grade. “ Existe um concurso em andamento com o edital previsto para a segunda quinzena de maio. No entanto, só deve dar posse aos novos efetivos no próximo ano. Precisamos desses servidores urgente, essa é a solução. Além dos acidentes e crimes que precisamos verificar, nossas perícias externas também estão sendo prejudicada” finaliza.