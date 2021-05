Presidente do Hospital de Câncer afirma que abriu sindicância e já informou MP

Almicar Silva Júnior, presidente da Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul (FCPMS), mantenedora do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, se defendeu das acusações de descumprimento do acesso à informação das contas da entidade e abriu sindicância contra funcionária que supostamente recebeu pagamento de operação em sua conta privada. De acordo com o gestor, tudo já foi explicado e informado ao Ministério Público (MP).

Almicar afirma que nesta segunda-feira (17) foi aberta sindicância interna para apurar uma acusação vinculada no mesmo material que o acusava de sonegar informações. No material há prints de conversas de uma funcionário orientando um médico que não é do Hospital a transferir quantias para a conta particular dela. Sobre as acusações contra ele, o presidente garante que não só informou aos órgãos competentes como todos os dados estão no site da Sesau. “Todos os contratos com o municípios estão no site da Secretária Municipal de Saúde. São contratos públicos. O Hospital só atende 100% SUS”, explica.

Para Almicar, a denúncia contra ele é retaliação de um conselheiro. Ele conta que o Conselho já decidiu há tempos que não poderiam ter nenhum parente trabalhando no hospital. Quando Almicar assumiu, de acordo com ele, chamou o conselheiro para conversar dizendo que o estatuto precisava ser cumprindo e assim retirou o neto deste do trabalho no Hospital. “Foi aí que este levou para o lado pessoal e começou a fazer uma série de acusações infundadas dizendo que não apresenta balancetes. Está tudo apresentado, tudo certinho. O do ano passado já foi para a auditoria e Conselho Fiscal. Provavelmente no próximo mês apresentamos para a aprovação dos conselheiros”, informou.