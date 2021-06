Presidente da Argentina se desculpa após fala racista sobre brasileiros; Bolsonaro reage

O presidente argentino, Alberto Fernández, pediu desculpas nesta semana por ter dito que mexicanos vieram dos índios, brasileiros vieram da selva e argentinos, de barco da Europa. “Eu não quis ofender ninguém”, afirmou em sua conta oficial no Twitter. A declaração foi feita durante um encontro com o premiê da Espanha, Pedro Sánchez.

Na reunião com Sánchez, Fernández creditou sua inspiração a uma frase erroneamente atribuída ao diplomata mexicano e Prêmio Nobel da Paz Octavio Paz, que teria dito “os mexicanos são descendentes de astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos”.

No Twitter, sem citar a declaração do presidente argentino, o presidente Jair Bolsonaro reagiu ao publicar foto ao lado de índios. Na legenda, Bolsonaro escreveu a palavra “selva” e postou a bandeira do Brasil.

A apoiadores, Bolsonaro ironizou a fala de Fernández e o comparou com o presidente da Venezuela, Nícolas Maduro. “Eu lembro que, logo depois que o Chávez morreu, assumiu o Maduro, e ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. Acho que Maduro e Fernández, para eles não tem vacina”, brincou em seguida. Acesse também: Membro de facção criminosa troca tiros com a polícia e acaba morto