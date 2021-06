Presa, mulher confessa que matou bebê de 5 meses afogado em Campo grande

Autora alega ter percebido que a criança estava com um ‘chip da besta’

Na noite de terça-feira (22), uma mulher, de 21 anos, foi presa na noite de terça-feira (22), após a sua bebê de 5 meses morrer com suspeitas de estupro em Campo Grande. A mãe confessou ter matado a criança afogada embaixo do chuveiro, mas médicos constataram que a vítima também foi estuprada.

Segundo informações, a autora foi detida numa cela da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), após ser denunciada por funcionários da unidade de saúde onde a criança foi atendida.

Em depoimento para a delegada, a mulher contou que foi tomar banho junto da filha ontem, sendo que ao entrar no chuveiro teria percebido que a criança estava com um ‘chip da besta’, na cabeça, e neste momento, colocou a cabeça da filha embaixo da água.

A mulher ficou segurando a cabeça da bebê embaixo do chuveiro até a sua morte, quando vestiu a criança e a colocou no carrinho saindo com a bebê para a casa de amigas, onde foi fazer visitas. Mas, as amigas estranharam que a criança estava muito quieta e a levaram junto da mãe para a UPA (Unidade de Pronto de Atendimento) do Leblon.

Ao chegar na unidade de saúde os médicos constataram a morte da bebê, que também foi estuprada, sendo que em seguida a polícia foi acionada e a mãe da criança presa e levada para a delegacia.

A delegada Fernanda Piovano, disse ainda não ter a causa da morte precisa, já que não se sabe se a bebê morreu em decorrência do estupro ou do afogamento. O caso será investigado pela Depca (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente), que nesta quarta-feira (23) faz uma perícia na casa da mulher.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)