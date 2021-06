Prepare o bolso: Aneel define bandeira vermelha por R$ 9,49 cada 100 kw/h

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou o novo valor da bandeira tarifária vermelha nível 2. A partir de julho, o consumidor vai pagar R$ 9,49 para cada 100 kw/hora. O novo preço representa um reajuste de 52%. O preço anterior era de R$ 6,24.

O novo valor se dá pela crise hídrica que o Brasil enfrenta, a pior estiagem em 91 anos. Sem o volume de chuva esperado, vários reservatórios do país estão com nível de água consideravelmente baixo. Por isso, as usinas termelétricas foram acionadas e, para cobrir este custo, o valor foi reajustado, já que a produção de energia é mais cara.

O governo federal já editou uma MP (Medida Provisória) na última segunda-feira (28) criando a câmara de regras excepcionais para a gestão hidroenergética. Isso permite que o Ministério de Minas e Energia tem autonomia para decidir como controlar os impactos da falta de água no país.

Ainda na segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em pronunciamento na TV, pediu que a população faça o uso consciente de água e energia. Apesar da estiagem crítica, ele descartou a possibilidade de racionamento, como ocorreu em 2001.