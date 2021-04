Première especial Brahma apresenta nesta quinta álbum de Jorge e Mateus

Jorge e Mateus tem show ao vivo nesta quinta-feira (22) pelo Première especial Brahma no perfil do youtube dos artistas, às 20h, que aliás mandou mimos com engradados com 12 latinhas de Brahma Duplo Malte para as redações do site e TV do Jornal o Estado MS. A parceria entre a dupla, Brahma e música sertaneja faz amanhã, sexta-feira (23) o lançamento oficial nas plataformas digitais do álbum “Tudo em Paz”. Para aumentar ainda mais o engajamento a marca está sorteando uma geladeira autografada por Jorge e Mateus

Hoje será enfim revelada todas as músicas do lançamento da dupla que veio desvendado aos poucos em momentos inéditos da carreira de Jorge & Mateus no Bastidores Brahma. São músicas inéditas – alguns trechos delas já foram desvendados durante o Bastidores Brahma, com explicações sobre a concepção das faixas e a história por trás delas. O público ainda poderá acompanhar partes do programa nessa exibição especial. Com cinco episódios, a iniciativa da marca de cervejas revelou o processo criativo de suas canções com espaço especial para a participação dos fãs e covers.

Brahma

A Brahma está há anos patrocinando shows e artistas do segmento e, nos últimos anos, realizou uma série de iniciativas que contribuíram para o crescimento do ritmo no País. Isso vai do Circuito Brahma Lives até o Arena Brahma, passando pelo O Próximo Nº1 VillaMix.

Por isso, também faz a promoção: Ganhe uma geladeira autografada

A Brahma está sorteando uma geladeira autografada por Jorge e Mateus em algumas redes de supermercado. Para participar da promoção, basta adquirir um pack com 12 unidades de Brahma Duplo Malte 350ml nas lojas cadastradas, acessar o site e inscrever o cupom fiscal da compra. O regulamento completo está disponível no site www.brahma.com.br/bastidoresjem.

Estão participando da promoção estabelecimentos de seis estados: Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas, além do Distrito Federal.