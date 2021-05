Prefeitura sorteia 554 apartamentos e 35 terrenos no centro de Campo Grande

Foi publicado nesta segunda-feira (17), o organograma para as datas do processo de habilitação do sorteio que irá beneficiar 554 famílias com apartamentos na área central de Campo Grande. As informações foram reveladas pela Prefeitura Municipal, em parceira com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf).

O projeto será construído com recursos do Programa Casa Verde e Amarela, do governo federal, além dos sorteios de 26 lotes no Loteamento Oscar Salazar Moura da Cruz, Região Urbana do Segredo, e mais 9 lotes no Loteamento Parque Iguatemi, também localizado na Região Urbana do Segredo.

Atenção às datas

Apartamentos

O sorteio do residencial que comportará 554 apartamentos em área resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego Segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva, nesta capital, será no dia 6 de agosto de 2021, em local a ser definido posteriormente.

A inscrição para participação deste sorteio será realizada entre os dias 1º de junho de 2021 a 15 de julho de 2021. Poderão participar famílias cuja renda mensal seja de até 5 (cinco) salários mínimos.

A inscrição para participação no sorteio será realizada no site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), através do link http://www.campogrande.ms.gov.br/AMHASF/ a qualquer hora do dia 1º de junho de 2021 até às 23:59 do dia 15 de julho de 2021 e na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, localizada na Travessa Íria Loureiro Viana, n. 415, Vila Oriente, nesta Capital, das 8h às 17h, independente do recolhimento de qualquer valor.

Quando da contratação com o agente financeiro, será realizada análise de crédito, bem como, o interessado deverá atender os requisitos de enquadramento no Programa Casa Verde e Amarela e possuir saldo de FGTS disponível para utilização no financiamento.

O sorteio ocorrerá apenas entre os interessados que forem inscritos e habilitados e atenderá às determinações constantes da Lei Complementar n. 299, de 29 de maio de 2017, no que diz respeito à reserva legal.

Loteamento Oscar Salazar Moura da Cruz

A inscrição para participação do sorteio dos 26 lotes (sendo os lotes 01 a 26 da Quadra 18) deste loteamento será realizada entre os dias 16 de junho de 2021 a 30 de julho de 2021. A data do sorteio ainda será definida.

A inscrição para participação no sorteio será realizada no site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), através do link http://www.campogrande.ms.gov.br/AMHASF/ a qualquer hora do dia 16 de junho de 2021 até às 23:59 do dia 30 de julho de 2021, e, na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, localizada na Travessa Íria Loureiro Viana, n. 415, Vila Oriente, nesta Capital, das 8h às 17h, independente do recolhimento de qualquer valor.

Loteamento Parque Iguatemi

A inscrição para participação do sorteio dos 9 lotes (sendo os lotes 02 a 10 da Quadra 02) deste loteamento será realizada entre os dias 16 de junho de 2021 a 30 de julho de 2021. A data do sorteio também será definida.

A inscrição para participação no sorteio será realizada no site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), através do link www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/ a qualquer hora do dia 16 de junho de 2021 até às 23:59 do dia 30 de julho de 2021 e na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, localizada na Travessa Íria Loureiro Viana, n. 415, Vila Oriente, nesta Capital, das 8h às 17h, independente do recolhimento de qualquer valor.

O lote será financiado diretamente pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), no prazo máximo de 300 meses e com valor inicial de parcela não inferior a 10% do salário mínimo vigente à época da assinatura do contrato.

Mais informações, bem como os critérios para participar das inscrições, podem ser obtidos na edição do Diogrande desta segunda-feira (17), através do endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/