Prefeitura retoma vacinação para novos públicos neste sábado e aplica 2° dose da Coronavac

A Prefeitura de Campo Grande retoma a vacinação contra a Covid-19 para novos públicos neste sábado (12), sendo eles, profissionais dos Correios de 18 anos ou mais e tutores de pessoas com deficiência permanente e necessidades especiais de 45 anos ou mais.

Também será realizada a aplicação da segunda dose de Coronavac-Sinovac-Butantan para pessoas que se vacinaram até o dia 21 de abril, além de dar continuidade ao atendimento de gestantes e puérperas de 18 anos ou mais.

Segundo o calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação será voltada aos servidores ativos registrados na Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos. É necessária a apresentação de um documento que comprove vínculo empregatício, como carteira de trabalho, crachá funcional ou holerite, por exemplo.

Já os tutores deverão apresentar um laudo médico que comprove a condição de deficiência ou necessidades especiais, além da concessão de tutela e certidão de nascimento da pessoa, conforme estabelecido na Resolução Nº 109/CIB/SES, de 7 de junho de 2021.

As gestantes deverão apresentar autorização médica para se vacinar, seguindo a Nota Técnica Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS do Ministério da Saúde, publicada no dia 19 de maio.

A Sesau reforça a orientação para que as pessoas pertencentes aos públicos contemplados na vacinação realizem o cadastro no sistema de identificação prévia, a fim de agilizar o processo de imunização, evitar filas e aglomeração. O acesso é feito através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

