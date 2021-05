Prefeitura divulga horário de coleta de exames para COVID em postos de saúde

Campo Grande terá mais 24 unidades para realizar testes RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 a partir desta terça-feira (1º). O tipo de exame é considerado padrão ouro. Haverá atendimentos na parte da manhã e da tarde, dispensando a necessidade de agendamentos.

De acordo com a prefeitura, nas unidades com atendimento pela manhã, o funcionamento será de segunda a sexta-feira, entre 8h e 11h, de acordo com a ordem de chegada dos pacientes. No período da tarde, o horário de funcionamento é das 13h às 16h.

“O objetivo é expandir a testagem ao máximo. Agora estamos com estas 24 unidades, mas iremos ampliar, podendo chegar a até 40 locais realizando a coleta. Sem a necessidade do agendamento, será mais fácil de coletar o material no momento oportuno e, assim, iniciar mais precocemente o isolamento do paciente suspeito”, explicou o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

O teste só será realizado se as pessoas se enquadrarem nos critérios para o exame. “Devem procurar as unidades quem tem sintoma respiratório de três a sete dias ou quem teve contato próximo, como morar na mesma casa, que alguém que testou positivo”, explicou José Mauro.

Confira os locais que vão disponibilizar os testes a partir de terça-feira (1º):

De 8h às 11h

UBS Universitário

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

USF Zé Pereira

USF Los Angeles

USF Botafogo

USF Iracy Coelho

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Batistão

USF Parque do Sol

UBS 26 de Agosto

USF Tiradentes

UBS Dona Neta

USF Vila Nasser

USF Oliveira

USF Nova Bahia

USF São Francisco

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

* USF Anhanduí – Terça e sexta-feira das 08 às 11 horas

Das 13h às 16h

USF Cristo Redentor

USF Jardim Noroeste

USF Jardim Azaléia

USF Vila Fernanda

USF Moreninha

Fins de semana e feriados, das 6h às 18h

USF Parque do Sol

USF Nova Lima