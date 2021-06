Prefeitura deve iniciar doses da Janssen em pessoas de 40 anos

Com as novas vacinas da Janssen, Campo Grande vai começar a imunizar a população na faixa etária dos 40 aos 49 anos. A informação foi divulgada hoje pela prefeitura que espera receber 38,4 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, o município está vacinando pessoas com 50 anos sem comorbidades, e está classificado entre as cidades do País que mais vacinaram proporcionalmente os moradores.

A Capital chegou a 37.09% de toda a população vacinada com a primeira dose, índice superior a média de Mato Grosso do Sul, 36,32%, e Nacional, 25,79%, conforme dados extraídos das plataformas abertas para consulta disponibilizadas à população. Em relação a segunda dose, a Capital dispara, tendo 15.19% da população imunizada, enquanto a média do Estado é de 13,90% e a Nacional, 11,17%.

Ao todo, 336.077 pessoas foram vacinadas em Campo Grande, sendo que 137.604, já completaram o ciclo vacinal, ou seja, receberam a segunda dose, totalizando 473.681 doses aplicadas.

O número de pessoas que receberam a segunda dose na Capital, ou seja, são consideradas completamente imunizadas, é superior a população de 77 municípios do Estado, que possuem menos de 120 mil habitantes. Apenas Dourados, segunda maior cidade do Estado, possui mais de 200 mil habitantes, segundo censo do IBGE.

