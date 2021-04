Prefeitura alinha projeto para dar microcrédito aos empresários

A Prefeitura, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), está finalizando o estudo para implantação do microcrédito na Capital. A equipe técnica do Município analisou na sexta-feira (9), o projeto de Lei que irá para Câmara Municipal, com a finalidade de instituir a medida na Capital.

O projeto prevê a viabilização de empréstimo para micro e pequenas empresas, através de um fundo de aval, em parceria com instituições financeiras e fomento empresarial. A expectativa é de que o fundo ajude os empresários e, com isso, gere mais empregos na Capital.

A primeira dama Tatiana Trad integra o grupo técnico e, durante a reunião, disse acreditar nessa nova oportunidade para que o trabalhador possa resgatar sua dignidade através do trabalho.

O encontro contou também com a participação da vice-prefeita Adriane Lopes, que lembra que Campo Grande está em fase de recuperação econômica e, fomentar o empreendedorismo agora é colaborar para que muitas pessoas tenham comida na mesa. Ela garante que a Prefeitura não só está do lado do microempreendedor, mas vai proporcionar ferramentas para sua recuperação e retorno ao mercado de trabalho.