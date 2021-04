Prefeitura convoca médicos plantonistas para reforçar atendimento

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), convocou 108 médicos para reforçar o quadro de profissionais nas unidades de urgência e emergência nas unidades de atenção primária. A convocação consta na edição desta terça-feira (13) do Diogrande.

Os convocados, que irão reforçar o atendimento ao público, estão inscritos no cadastro médico temporário da secretaria e cumprirão escalas semanais que variam de 12 a 40 horas. A convocação dos profissionais ocorre devido ao aumento de atendimentos nas unidades em decorrência da pandemia da Covid-19.

Foram convocados 66 médicos plantonistas residentes, com cargas de 12 horas por semana; 13 plantonistas clínicos gerais, que atuarão 24 horas semanais; 21 médicos ambulatoriais, que terão carga semanal de 24 horas; e outros 8 com carga horária de 40 horas.

Os candidatos devem comparecer à sede da Sesau em horário e data definidos na listagem nominal publicada no edital. Caso o profissional não consiga comparecer dentro do prazo poderá entrar em contato com a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTE) através dos telefones: 2020-1663 ou 2020-1662 para reagendamento e demais orientações

Aqueles profissionais que não se apresentarem em um período de três dias úteis perderão o direito à vaga e terão que se inscrever novamente no cadastro.