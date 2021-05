Prefeitura antecipa cronograma de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana; veja quem pode se vacinar

A prefeitura municipal de Campo Grande irá antecipar o cronograma de vacinação contra Covid-19 neste final de semana já que há a expectativa de chegada de novas doses neste final de semana. Tanto no sábado (1º) quanto no domingo (02) poderão se vacinar pessoas como comorbidades a partir dos 55 anos, trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais, trabalhadores da educação e profissionais de assistência social com 50 anos ou mais.

A antecipação deste cronograma, que era o previsto para acontecer no decorrer da semana, vista a ampliação do público a ser imunizado, aproveitando o horário de folga da maioria dos trabalhadores. “Temos estrutura para atender esta população com mais de 30 pontos de imunização vacinando neste sábado, e amanhã também haverá plantão em cinco dos maiores polos”, garante o secretário municipal de saúde José Mauro Filho.

Desde o início da campanha de vacinação, mais de 252,6 mil doses foram aplicadas, fazendo com que o município já tenha ultrapassado a marca dos 20% da população imunizada com pelo menos a primeira dose das vacinas contra Covid-19.

Há a expectativa de que pelo menos 10 mil doses sejam aplicadas ainda neste sábado. “Ampliamos os horários dos polos com vacinação noturna, fazemos plantões aos finais de semana, tudo para garantir que o maior número de pessoas possível possa ser imunizado”, reforça o titular da pasta da saúde.

Quem deve se vacinar?

Dentre as pessoas com comorbidades, apenas aquelas que se enquadram a lista elencada pelo PNI poderão se vacinar neste sábado, são elas:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonares e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40;

Cirrose hepática.

Locais de vacinação

Sábado (01)

7h30 às 16h45

Drive-Thru Ayrton Senna

Drive-Thru Albano Franco

Drive-Thru Cassems

Guanandizão

Seleta

7h30 às 16h30

IMPCG

Unidades de saúde

7h30 às 16h45h

Bandeira

UBS Carlota

UBS Univesitário

USF Moreninha

USF Itamaracá

Prosa

USF Mata Do Jacinto

USF Nova Bahia

USF Noroeste

Imbirussu

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

UBS Lar Do Trabalhador

UBS Silvia Regina

Lagoa

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

USF Tarumã

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaleia

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF Parque Do Sol

USF Los Angeles

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Anhanduí

Domingo (02)

7h30 às 16h45

Drive-Thru Ayrton Senna

Drive-Thru Albano Franco

Drive-Thru Cassems

Guanandizão

7h30 às 16h30

IMPCG