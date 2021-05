Prefeitura amplia vacinação da gripe para todos os trabalhadores da educação

As salas de vacinação de Campo Grande estarão abertas para a vacinação de trabalhadores da educação de todas as idades e idosos, a partir de 60 anos, contra Influenza nesta segunda-feira (24). A ampliação do público segue a preconização de imunizar todo o público que atua nas escolas, tanto públicas quanto particulares, do Município.

Além dos idosos e trabalhadores da educação, crianças entre seis meses e seis anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, o público da primeira etapa da campanha, também poderá se vacinar.

Para a vacinação, os profissionais deverão buscar uma das mais de 60 unidades de saúde que estarão funcionando hoje. “No período matutino, todas as unidades estarão abertas com doses da Influenza, à tarde 11 delas estarão vacinando exclusivamente Covid-19, mas as demais permanecem com doses da vacina na gripe disponíveis”, explica o secretário municipal de saúde José Mauro Filho.

“Sabemos que há muitos trabalhadores da educação que tomaram a vacina contra Covid-19 há menos de 14 dias, e precisam aguardar este período para receber a Influenza, mas há uma quantidade muito grande também de pessoas desta área que já têm mais de 20 dias que tomou a primeira dose. É importante reforçar que não precisam esperar pela segunda dose e esta vacina também salva a sua vida”, alerta José Mauro.