Prefeitura abre vagas para estagiários de direito

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para estágio na área de direito. O edital foi lançado nesta segunda-feira (24), com abertura dos das matrículas a partir de hoje (25), e vai até o dia (3) de junho. São 20 vagas para acadêmicos do 3º ao 7º semestre de Direito.

A vagas disponíveis são para o período matutino ou vespertino. Os candidatos concorrerão no Processo Seletivo de Estágio Remunerado, desde que estejam devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior nos cursos de Direito.

A inscrição deverá ser realizada via internet de hoje 25/05/2021 até as 17:00 horas do dia 03/06/2021, pelo portal

www.campogrande.ms.gov.br, no link “Inscrições para Estágio”, momento em que o candidato ao estágio remunerado preencherá o formulário de informações cadastrais e curriculares.

Os candidatos classificados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, serão admitidos em caráter de estágio remunerado temporário, respeitado o limite legal permitido e assinarão o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado sob o Regimento do Estagiário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um salário mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

O edital, na íntegra, está publicado na edição n° 6.300, página 3 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande