Prefeitura abre licitação para recapeamento, ciclovia e estações de embarque na Calógeras

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação nesta segunda-feira (31) para contratar obras de drenagem, recapeamento e construção de 1.540 metros de ciclovia na Avenida Calógeras. As propostas deverão ser entregues até o próximo dia 5 de julho. As intervenções vão transformar a Calógeras num dos eixos do Corredor Sul do transporte coletivo, ligação do centro da cidade com o Terminal Morenão, previsto no projeto de mobilidade urbana.

Estão programados 3,5 km de recapeamento, da Avenida Mato Grosso até a confluência das avenidas Salgado Filho e Costa e Silva, além de 2.631 metros de drenagem que eliminarão pontos de alagamento.

O projeto contempla ainda a implantação de 5 estações de embarque e desembarque de ônibus, sinalização semafórica sincronizada e 1.540 metros de ciclovia, entre as avenidas Afonso Pena e Costa e Silva. Os ciclistas poderão trafegar com mais segurança desde o Aeroporto Internacional, pela ciclovia da Avenida Duque de Caxias, prosseguir pela Afonso Pena e no futuro chegar até a entrada das Moreninhas, com a ciclovia projetada para a Avenida Costa e Silva que se conectará com a existente na Gury Marques. (com assessoria)