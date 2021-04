Prefeito internado com dengue recebe transfusão de sangue, e alta para recuperação em casa

O prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni, que estava internado desde domingo em um hospital de Dourados para tratar da dengue, recebeu alta ontem (27) e já está se recuperando em casa. Ele precisou fazer uma transfusão de sangue devido a queda das plaquetas.

Lucas estava internado no hospital de Rio Brilhante com as plaquetas sanguíneas muito baixas. Por não possuir plano de saúde aguardou vaga no SUS (Sistema Único de Saúde). Ele veio transferido para Dourados utilizando o sistema ‘vaga zero’ recurso que garante acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso.

Suas plaquetas estavam em 23 mil, enquanto o normal é de 150 a 450 mil. O prefeito mais jovem do Estado recebeu transfusão de sangue, e teve o quadro de saúde estabilizado sendo liberado pelos médicos para se recuperar em casa.

Nas redes sociais Foroni fez uma publicação em agradecimento as orações e as pessoas que realizaram a doação de sangue para sua transfusão.

