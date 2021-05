Prefeito de São Paulo, Bruno Covas morre aos 41 anos

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP), 41 anos, morreu na manhã deste domingo (16) em decorrência de um câncer entre o esôfago e o estômago. O óbito ocorreu por volta das 8h20 (horário de Brasília) e foi confirmado pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Ângelo Fernandez.

O comunicado dos profissionais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informa que Covas morreu “em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase ao diagnóstico, e suas complicações após longo período de tratamento”.

Internado desde o dia 2 de maio, Covas foi intubado no dia seguinte e levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ser diagnosticado com um sangramento no local onde foi constatado o câncer pela primeira vez.