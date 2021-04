Prefeito de Rio Brilhante é internado com dengue em Dourados

O prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni, foi transferido para Dourados neste domingo (25) através do sistema ‘vaga zero’ para tratar o quadro de Dengue. Lucas estava internado no hospital de Rio Brilhante com as plaquetas sanguíneas muito baixas.

De acordo com informações do site Rio Brilhante News, o prefeito não possui plano de saúde e, por isso, aguardava vaga no SUS (Sistema Único de Saúde). Ele veio transferido para Dourados utilizando o sistema ‘vaga zero’ recurso que garante acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso.

Lucas está internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Santa Rita, suas plaquetas estão em 23 mil, enquanto o normal é de 150 a 450 mil.