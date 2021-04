Prefeito de Dourados aglomera sem máscara dentro do ônibus

Entusiasmado com seu trabalho que chegou aos 100º dia, o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) embarcou sem máscara, ao lado de assessores, dentro de um ônibus cheio e conversou com os passageiros na manhã deste sábado (10).

O passeio foi para comemorar novos números da sua gestão até aqui, são 45 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19, 32 mil pessoas matriculadas na Rede Municipal de Ensino e o anúncio de ‘sobra’ de vagas para os Ceims, cinco novos ônibus da frota do transporte coletivo que começam a operar a partir deste sábado (10), usando até um aplicativo para facilitar a vida do passageiro e R$ 23 milhões em obras já executadas.

O mais recente boletim epidemiológico da Covid-19, confirma o recorde de mortes no Município desde o início da pandemia: nove moradores de Dourados e outras duas pessoas da região, uma de Glória de Dourados e outra de Naviraí, morreram com o vírus em um intervalo de 24 horas. (Com informações do DouraNews)