Predomínio de sol com ar frio e seco são condições para o fim de semana em MS

O frio intenso de temperaturas negativas e geada registrado nos últimos dias em Mato Grosso do Sul vai diminuindo aos poucos dando espaço para as temperaturas médias para o inverno no Estado.

O final de semana no Estado terá predomínio de sol com tempo aberto sem nuvens. Outro destaque dos próximos dias será o ar seco que impede a formação de nuvens de chuva, e derruba os níveis de umidade relativa do ar que podem atingir nível de alerta para a saúde.

Ao longo do fim de semana as temperaturas vão se elevando gradativamente podendo variar entre 6°C e 31°C.

Nesta sexta-feira (02) o tempo fica aberto com predomínio de sol em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

O ar frio e seco marca presença com os índices de umidade do ar entre 70% a 20%. No tempo seco as vias aéreas ficam mais ressecadas, intensificando problemas respiratórios.

Além de redobrar a atenção com crianças e idosos, medidas para aliviar o desconforto incluem aumentar a ingestão de água e umidificar ambientes.

Segundo a meteorologia, a madrugada ainda pode ter temperatura mínima de 5°C na parte sudoeste e a máxima pode chegar aos 32°C na região pantaneira.

Na capital o sol brilha forte desde cedo e não há chance de chuva. As temperaturas devem registrar grande amplitude térmica com variação entre 10°C a 30°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).