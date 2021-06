Preço do Diesel apresenta alta de 45% a mais que há um ano

O preço do Diesel aumentou quase pela metade desde maio do ano passado. Segundo levantamento (íntegra – 67 Kb) feito pela Ticket Log, o combustível é comercializado ao preço médio de R$ 4,699 nos postos.

A alta é de 45,12% acima do registrado em maio de 2020. O aumento no diesel S-10 foi um pouco maior, de 45,48%. Em relação ao fechamento de abril, o preço médio do óleo aumentou 5,62%. A pesquisa mostra que o preço voltou a subir no país depois da Petrobras anunciar uma redução no valor, em 9 de abril.

À época, a estatal anunciou a redução de 3% no preço médio do litro de diesel vendido às distribuidoras de combustível, depois de 5 altas registradas. Passou a custar então R$ 2,66 nas refinarias, em abril.

O maior aumento foi na região Sul, de 7,28% no valor médio por litro do diesel comum. No entanto, a região também apresentou os preços médios mais baixos no período, de R$ 4,360 o litro do tipo comum, e R$ 4,408 do S-10.

O valor médio mais caro foi encontrado na Região Norte, a R$ 4,93, com alta de 4,03% ante o mês anterior.