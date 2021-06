Preço do botijão do gás passa de 100 reais

O novo reajuste de 5,9% do botijão de gás, seria algo acima de 3 reais por KG (R$3,40), de acordo com a Petrobrás. Em algumas regiões do país, os valores já era superiores a 100 reaise devem passar de 113 reais por lá. Campo Grande (MS) – R$ 81,39 e é a Capital de número 23 no aumento de preço. Estes dados são da última semana. Recife (PE) é a mais barata com R$ 77,28 e a mais cara é Cuiabá (MT) com R$ 103, 34. Confira como estavam todas as capitais antes do reajuste no fim da matéria.

O preço médio do botijão de gás sofre o 15º aumento seguido e vale para refinarias. Já Distribuidoras e revendedores têm liberdade para definir se e como vão repassar o aumento para os cidadãos. A justificativa para o aumento da Petrobras é estar segundo o aumento do mercado internacional acompanhando as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio.

Veja como estavam os valores nas capitais, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Cuiabá (MT) – R$ 103,34

Macapá (AP) – R$ 103

Rio Branco (AC) – R$ 102,70

Boa Vista (RR) – R$ 102,40

Porto Velho (RO) – R$ 98,67

Fortaleza (CE) – R$ 93,71

Belém (PA) – R$ 92,91

Palmas (TO) – R$ 92,79

Natal (RN) – R$ 92,70

Manaus (AM) – R$ 91,65

Florianópolis (SC) – R$ 90

Goiânia (GO) – R$ 90

Teresina (PI) – R$ 88,88

Vitória (ES) – R$ 87,83

João Pessoa (PB) – R$ 86,58

São Paulo (SP) – R$ 85,95

São Luís (MA) – R$ 85,49

Belo Horizonte (MG) – R$ 84,87

Curitiba (PR) – R$ 84,62

Porto Alegre (RS) – R$ 84,33

Maceió (AL) – R$ 82,82

Aracaju (SE) – R$ 82,47

Campo Grande (MS) – R$ 81,39

Brasília (DF) – R$ 79,88

Salvador (BA) – R$ 79,76

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 77,38

Recife (PE) – R$ 77,28