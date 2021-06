Prazo para saque de abono de até R$ 1.100 do PIS/Pasep acaba em uma semana; veja quem pode receber

Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono do PIS/Pasep precisam cuidar o calendário para não perder o direito de retirar até R$ 1.100. O prazo para o saque termina no dia 30 de junho, próxima quarta-feira.

Tem direito para sacar o abono os trabalhadores inscritos no PIS (Programa Integração Social) há, pelo menos, cinco anos, e que tenha trabalhado formalmente pelo tempo de 30 dias em 2019, com remuneração de até dois salários mínimos. Os dados no Rais (Relação Anual de Informações Sociais) devem estar atualizados no ano-base de 2019.

O calendário de pagamento pode ser conferido aqui.

Confira os valores para saque conforme o tempo de trabalho:

– 1 mês R$ 92,00

– 2 meses R$ 184,00

– 3 meses R$ 275,00

– 4 meses R$ 367,00

– 5 meses R$ 459,00

– 6 meses R$ 550,00

– 7 meses R$ 642,00

– 8 meses R$ 734,00

– 9 meses R$ 825,00

– 10 meses R$ 917,00

– 11 meses R$ 1.009,00

– 12 meses R$ 1.100,00

Saque

O trabalhador deve consultar o calendário de pagamento para saber a data de recebimento, que varia de acordo com o mês de seu aniversário. Na data correta, a pessoa deve apresentar a documentação na Caixa Econômica Federal.

Quem tem o cartão Cidadão pode sacar nos caixas eletrônicos da Caixa e correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Quem não tem o cartão, precisa levar o documento de identidade até uma agência.

Quem tem conta individual na Caixa pode ter o benefício depositado na conta.