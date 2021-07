Praticar atividade física no inverno exige cuidados extras

A queda nas temperaturas faz com que muitas pessoas parem de praticar atividade física. Apesar do clima frio, há bons motivos para deixar a preguiça de lado e se exercitar no inverno. Sair debaixo do edredom e encarar o treino pode ficar mais fácil seguindo alguns cuidados. No inverno o organismo passa por diversas modificações. Pela necessidade de manter a temperatura do corpo nos níveis normais, a atividade metabólica e, consequentemente o gasto calórico corporal aumentam, o que faz com que o corpo gaste mais energia mesmo em repouso.

“Em baixas temperaturas ocorre no nosso organismo uma aceleração do metabolismo basal (em repouso) buscando manter o nosso corpo aquecido aumentando a sensação de necessidade de repor estas calorias perdidas fazendo que aumente o nosso apetite. Gastando mais energia e ingerindo alimentação mais calórica nos leva a essa sensação de preguiça”, explica o coordenador do curso de Educação Física da Uniderp, Vágno de Souza Dias.

De acordo com o docente, o correto é não interrompermos a atividade física neste período. “É difícil começar, mas assim que iniciamos a atividade a sensação de preguiça vai embora, bem como uma boa noite de sono será importante para que não sinta a preguiça ao amanhecer”, revela.

Frio X calor

Segundo o professor, em termos de benefícios, praticar atividades físicas em diferentes temperaturas não tem diferença. Tanto no calor como no frios, os ganhos como controle de peso corporal, diminuição dos riscos cardiovasculares, controle do nível de glicose no sangue e o fortalecimento muscular por meio de exercícios resistidos são os mesmos.

“O que podemos vislumbrar como a principal diferença é que temos um gasto calórico maior nas baixas temperaturas, pois, o nosso organismo tende a gastar mais calorias para manter a nossa temperatura corporal por volta dos 37º e evitar assim a hipotermia. Segundo estudos, isto pode acarretar uma queima calórica até 30% maior com a prática de atividades físicas”, elucida.

Muitos praticantes de atividade física preferem o calor para praticar atividade física. No frio, o organismo por ter uma perda calórica maior para manter o corpo aquecido também se livra mais fácil do calor produzido pelos músculos durante a atividade facilitando o controle da temperatura corporal e a perda calórica, ocasionando uma performance esportiva melhor.

“Ou seja, em termos de perda calórica e emagrecimento no frio temos uma vantagem maior. Mas o importante realmente é você praticar atividade física em qualquer estação do ano para uma melhor qualidade de vida”, aconselha.

Cuidados ao praticar atividade física no frio

Realizar um aquecimento um pouco mais demorado para que nosso corpo atinja a temperatura ideal para o início das atividades; Realização de alongamentos logo após o aquecimento evitando assim estiramentos musculares; Usar roupas e calçados confortáveis, sendo que se a atividade for em ambiente aberto será interessante usar roupas mais justas, que ajuda a diminuir o espaço de passagem da corrente de ar e evita que o frio chegue tão próximo da pele.

Após o exercício evite ficar com as roupas molhadas de suor trocando de roupas o mais rápido possível para que não haja a queda de temperatura corporal e consequentemente a hipotermia. Importante também manter-se hidratado pois sentimos menos sede e transpiramos menos, por isso deve-se tomar cuidado em se hidratar antes, durante e depois dos treinos para evitar a desidratação.

Esportes recomendados

para os dias frios Qualquer prática esportiva de sua preferência orientada por um profissional em que há movimento e uma perda calórica deve ser realizada por todos.

Texto: Bruna Marques