Campo Grande pretende abrir os pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (23) no período da tarde, a partir das 14h, com funcionamento de alguns locais em horário estendido até 22h. Está prevista a vacinação de pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac-Sinovac-Butantan agendada até o dia 20 de abril e a primeira dose para trabalhadores da saúde com 35 anos de idade.

Mas atenção, a imunização de quem aguarda pela 2ª dose será feita somente na Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco, Guanandizão e Cassems das 14h às 22h e por fim, existe a opção de se vacinar no IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) das 14h às 21h30. A Sesau esclarece que o atendimento será exclusivo para quem está com o agendamento marcado até o dia 20 deste mês. Caso o retorno esteja marcado para outro dia, a orientação é aguardar um novo chamamento.

As novas doses devem ser liberadas durante a manhã de sexta e a Prefeitura fará uma força-tarefa para garantir que os pontos de imunização estejam abastecidos para início da vacinação no período da tarde.

A imunização para os trabalhadores da saúde, a vacina acontece em 29 unidades de saúde, das 14h às 17, e nos pontos fixos: Drive-thru Ayrton Senna, Drive-thru Albano Franco, Guanandizão, Cassems, das 14h às 22h, e no IMPCG, das 14h às 21h30. Veja também: Sargento salva crianças de dentro do apartamento pegando fogo