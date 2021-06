Portugal fura retranca da Hungria e vence com recorde de CR7

Com uma boa dose de tensão, a seleção de Portugal iniciou sua trajetória na Eurocopa com vitória de 3 a 0 sobre a Hungria, em duelo realizado hoje no lotado estádio Ferenc Puskás.

Os gols foram marcados já na parte final do 2° tempo, com Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo (duas vezes). O atacante da Juventus, aliás, quebrou mais um recorde em sua carreira, ultrapassando Michel Platini e tornando-se o maior artilheiro do torneio com 11 gols marcados

Agora, a equipe comandada por Fernando Santos aguarda o resultado de França e Alemanha, países que completam o grupo F do torneio – a chave, aliás, é considerada a mais difícil da Euro.

(Com informações UOL Esportes)