Por legítima defesa, júri absolve tenente-coronel da PM que matou o marido

A tenente-coronel da PM (Polícia Militar) Itamara Romeiro Nogueira, foi absolvida da morte de seu marido, Valdeni Lopes Nogueira. O julgamento ocorreu no Fórum de Campo Grande e o júri entendeu que ela agiu por legítima defesa, já que o advogado sustentou que ela sofria agressões no casamento.

A morte de Valdeni ocorreu em 2016. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa, mas não resistiu. Os advogados de acusação sustentaram que Itamara executou o marido, já que havia outras formas de se defender. O júri foi formado por seis mulheres e um homem.

Entenda o caso – A morte do major aconteceu após uma briga do casal, onde Itamara efetuou dois disparos contra o marido. Com ferimento no torax, Valdeni chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu.

Em dezembro do mesmo ano do crime, o inquérito foi concluído comprovando a versão apresentada pela tenente-coronel, de que teria agido em legítima defesa.

Itamara afirmou para a polícia que estava sendo agredida pelo marido quando ele saiu para buscar a arma no carro, momento em que ela reagiu e atirou contra ele. A policial foi presa em flagrante, mas foi liberada respondendo o processo em liberdade.