Por droga, flanelinhas brigam e um leva facada no centro da Capital

Por conta de uma “paradinha” de droga, uma briga entre flanelinhas terminou com uma mulher esfaqueada no centro de Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (27) na praça Aquidauana, próximo a Rua Barão do Rio Branco.

Segundo apurado pelo jornal O Estado Online, um homem brigava com uma mulher no meio da praça, afirmando que ela havia roubado sua porção de droga. A briga começou com arremessos de pedras que atingiram um veículo que estava estacionado nas redondezas.

Não conformado, o flanelinha se aproximou da vítima e deu uma facada na mulher. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e atendeu a usuária ainda no local, a levando em seguida para o posto de saúde Coronel Antonino.

No prejuízo, o dono do veículo Uno que não é de Campo Grande, e veio de Jaraguari para fazer compras, teve o para-brisa do carro quebrado e foi para a delegacia, junto com o autor do ataque, para prestar queixa. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)