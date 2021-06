População encara frio e espera presidente em porta de aeroporto na fronteira

Os moradores da fronteira não se intimidaram com a sensação térmica abaixo de 5ºC na cidade de Ponta Porã na manhã desta quarta-feira (30) e se deslocaram até o Aeroporto Internacional para acompanhar o desembarque de Jair Bolsonaro (sem partido) à cidade.

Conforme o site Dourados News que fez o acompanhamento, uma idosa de 81 anos se deixou abalar pela temperatura e se deslocou até o aeroporto para esperar o presidente. “Cheguei aqui antes das 9h na expectativa de ver o presidente. Vale muito a pena [sair no frio]. Gostaria de estar perto, tirar foto e ter uma lembrança. Gosto muito dele, é um bom político”, afirmou.

Uma estudante também foi com a tia ao local na expectativa de tirar uma foto com o Bolsonaro. “ Sou apaixonada por ele [Jair Bolsonaro] e vim antes porque acreditava que estaria lotado. Somos fãs [ela e a tia] do Bolsonaro e a expectativa é de chegar perto, tirar uma foto”, relatou.

No município, o presidente inaugura radar para maior controle do tráfego aéreo na região de fronteira e apoiadores se mostravam entusiasmados e esperançosos em deixar o local com ao menos uma lembrança.

A avião com Jair Bolsonaro aterrissa em Ponta Porã por volta de 11h30. Após o desembarque, o presidente se desloca até a rua Guia Lopes, onde o novo equipamento foi instalado.

O radar é usado para melhorar a identificação de aeronaves voando a baixa altura, auxiliando o controle civil de aviões e também a defesa aérea, aumentando a capacidade de detecção de tráfegos não autorizados ou de emprego ilícito.