Vereadores de Campo Grande se reúnem com secretários estaduais para fortalecer parceria em benefício da população

Na manhã desta quinta-feira (6/7), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande receberam a visita do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, e do secretário-executivo de Gestão Política da Casa Civil, Gustavo Pereira. O encontro aconteceu pouco antes da sessão ordinária e teve como objetivo reforçar as demandas da população nas áreas de saúde e infraestrutura, além de fortalecer a parceria entre o governo estadual e a câmara na busca por melhorias em benefício dos moradores.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão, destacou a importância da ajuda que Campo Grande tem recebido do Governo do Estado, desde a gestão anterior, de Reinaldo Azambuja. Entre as reivindicações apresentadas pelos vereadores está a possibilidade de cada um deles ter uma emenda individual para aplicar nos bairros. Carlão ressaltou a gratidão de todos os vereadores ao governador Eduardo Riedel por essa parceria e enfatizou que a população é quem ganha com essa cooperação.

O secretário estadual Pedro Caravina ressaltou a importância de ouvir as demandas dos vereadores, considerando-os como “para-choque da população” e seus principais interlocutores para trazer as necessidades da comunidade. Ele salientou que a visita foi institucional, a convite do presidente da Câmara, e tinha como objetivo abrir as portas da Secretaria Estadual de Governo e da Secretaria-Executiva para os vereadores, que são os legítimos representantes do povo, levando suas demandas em busca de soluções que atendam à população.

Gustavo Pereira, secretário-executivo de Gestão Política da Casa Civil, destacou o trabalho conjunto com a Câmara Municipal para trazer as demandas do município e apoiar no que for de competência do Estado. Ele ressaltou que a prefeitura não consegue atender a todas as demandas e, nesse sentido, o Estado tem ajudado a resolver os problemas. Como a Câmara é a voz do povo, eles desempenham o papel de interlocução com o Governo Estadual.

Durante o encontro, os vereadores apresentaram algumas demandas para melhorar o atendimento à comunidade. Dentre elas, destacaram-se a situação do Hospital São Julião, que enfrenta um impasse no convênio com a prefeitura e resultou em atrasos nos repasses, a preocupação com a redução do atendimento pediátrico em Campo Grande, além da necessidade de obras de infraestrutura nos bairros e nas estradas rurais do município.

Vários vereadores agradeceram o retorno dado às solicitações da comunidade, que foram levadas ao Governo do Estado. O vereador Juari ressaltou que o governo de Eduardo Riedel é “municipalista” e tem olhado tanto para Campo Grande quanto para os demais 78 municípios do estado, ressaltando a importância da visita do secretário para ouvir as demandas da população.

O secretário Pedro Caravina apresentou os três principais eixos que orientam a atuação do Governo do Estado. Ele mencionou a educação como um instrumento importante para a transformação da sociedade, a saúde, com foco no projeto “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, que busca permanentemente reduzir as filas de cirurgias e exames, e a infraestrutura, com destaque para obras de drenagem e pavimentação. Ele também enfatizou a abordagem municipalista, destacando que política e técnica devem trabalhar juntas para beneficiar a população.

Durante a reunião, também foi abordado o Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado para o período de 2024-2027. Foi mencionado que um encontro regional na Capital seria realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande no dia seguinte, dia 7, às 13h30, com o objetivo de discutir o planejamento do PPA. O evento foi aberto para toda a população, incluindo não apenas os moradores de Campo Grande, mas também os de outros municípios da região, como Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

Conforme informações da assessoria de imprensa, desde o dia 20 de junho, o Governo do Estado tem percorrido as sete regiões de Campo Grande para ouvir a população e conhecer as prioridades para as políticas públicas e ações governamentais que serão incluídas no Plano Plurianual. A participação da sociedade nesse processo também é possível por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

O encontro entre os vereadores de Campo Grande e os secretários estaduais reforça a parceria entre o governo local e a Câmara Municipal, demonstrando o comprometimento em buscar soluções para as demandas da população. A visita institucional permitiu aos vereadores apresentar suas reivindicações e fortalecer a interlocução com o Governo do Estado, visando melhorias nas áreas de saúde, infraestrutura e emendas individuais para os bairros. Com o diálogo aberto, espera-se que as demandas sejam ouvidas e que as ações em benefício da população sejam concretizadas.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal