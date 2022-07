Vereador Professor Juari faz balanço de um ano e meio de seu mandato

Ao completar os primeiros 18 meses de mandato como vereador, Professor Juari (PSDB) presta contas e realiza uma análise sobre o trabalho desempenhado como parlamentar em Campo Grande. Juari está em seu primeiro mandato como vereador, eleito com 4.199 votos. Possui ampla experiência de gestão, obtida principalmente durante sua atuação como superintendente de Administração das Regionais, na Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul.

Tem como princípios fazer um mandato participativo, transparente e acessível. É um nome novo na política, que se propôs a ouvir os cidadãos de todas as regiões de Campo Grande, até mesmo se comprometendo a responder pessoalmente às mensagens que recebe.

1) Professor Juari, como pode definir a atuação de seu gabinete? “É um mandato vivo e muito prestativo. Estamos sempre a serviço do povo. Não tem hora ou lugar. Visitamos todos os bairros e agora estamos voltando para ouvir a população e diagnosticar as solicitações que ainda precisam de atenção. Constatamos muitas dificuldades por que passam nossos cidadãos. Recebemos muitos pedidos e estamos todos os dias fiscalizando a execução adequada dos recursos públicos, assim como buscando soluções para as demandas”.

2) Como define seu posicionamento nas votações de projetos na Câmara Municipal? “Primeiramente, minha defesa é sempre pelo diálogo, independentemente do projeto em discussão. É preciso ser moderado e saber ouvir, pois o pagador de impostos que está lá na ponta precisa de nosso apoio. Mas ressalto que há dois pontos de que não abro mão: não voto projetos que possam prejudicar o cidadão e não voto projetos contra o trabalhador, que tiram direitos, por exemplo”.

3) Quais são as grandes conquistas de seu mandato que poderia destacar? “Sem dúvidas, nossa primeira conquista é o respeito da população, obtido por meio do trabalho que desenvolvemos diariamente em Campo Grande. Mas posso destacar, por exemplo, a articulação que realizamos com o Governo do Estado para ofertar centenas de vagas de curso Profuncionário aos servidores públicos da Educação de Campo Grande, para que pudessem usufruir de atualização profissional de qualidade. Temos bom trânsito e diálogo aberto com os parlamentares da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Inclusive, fui a Brasília buscar recursos e trazer melhorias para a capital. Entre as emendas que viabilizamos estão recursos para unidades de saúde da Vila Almeida, UBSF Paulo Coelho Machado e USF Vila Cox Santa Luzia.

4) Quais são os pedidos que mais recebem e as maiores dificuldades no mandato? “Já encaminhamos mais de 1.200 pedidos à prefeitura. Nossa maior dificuldade está em possuir recursos financeiros para atender às reivindicações da população. Recebemos muitos pedidos de pavimentação asfáltica, patrolamento e encascalhamento, serviços de tapa-buracos, quebra-molas, semáforos e limpezas de vias. São diversas solicitações. E todas são necessidades do povo, mas o Executivo não consegue atender muitas vezes devido à falta de recursos”.

5) Vereador Professor Juari, quais são seus compromissos para o futuro? “É importante destacar que os compromissos vão surgir dos próprios cidadãos, que nos encaminham suas reivindicações, para serem representados nessa luta. Porém, há alguns pontos que precisam de atenção de nós parlamentares. Por exemplo, no âmbito da educação, vivemos uma crise de evasão escolar, acentuada com a pandemia. A aprendizagem precisa ser recomposta a partir desse retorno presencial. É preciso proporcionar acolhimento socioemocional para estudantes, professores, técnicos e administrativos da Educação. Na assistência social, primeiramente, é fundamental viabilizar recursos para reformar todos os CRAs de Campo Grande, assim como a aquisição de equipamentos para as unidades. Na saúde, precisamos ampliar as viaturas para atendimentos, comprar equipamentos novos para as unidades, para atendimento 24 horas para qualquer tipo de exame. É importante também valorizar nossos profissionais da saúde”.

