Vereador Professor Juari acompanha ronda escolar com secretária de Educação

Na manhã desta segunda-feira (16), o Vereador Professor Juari realizou o acompanhamento do retorno das rondas escolares nas unidades da capital. Na ocasião, percorreu 4 escolas da Rede Estadual de Ensino, na região norte da capital.

Entre as escolas visitadas estão: Escola Estadual Ada Teixeira dos Santos, no Jardim Campo Belo, Escola Estadual Padre Franco Delpiano e Escola Estadual Lino Vilachá, no bairro Nova Lima e Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo.

Na Ocasião o vereador esteve reunido com autoridades da Segurança Pública, com a Secretária de Estado de Educação Professora Maria Cecília Motta e toda comunidade escolar.

Com o retorno das aulas de forma presencial, retornam também as rondas ostensivas e preventivas do Programa Escola Segura, Família Forte, nas escolas estaduais e municipais de Campo Grande. Cinco viaturas e um efetivo de mais de 20 policiais militares, estarão nos estabelecimentos de ensino e nas proximidades a partir dessa segunda-feira, dia 16 de agosto.

Escola Segura

Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, desde a implantação do Programa Escola Segura, Família Forte, que já é referência internacional, os índices de violência nas escolas e entorno diminuíram consideravelmente.

Recentemente, o programa foi eleito em uma convocatória do Banco de Desenvolvimento da Corporação Andina de Fomento (CAF). Essa instituição financeira tem como objetivo medir o impacto do Programa em termos de redução da criminalidade e melhoria dos indicadores escolares (avaliações institucionais como: Prova Brasil, SAEMS e outros).

Atualmente o Programa Escola Segura, Família forte é desenvolvido em 155 escolas municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul.